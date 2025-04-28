Россиянам дали совет, как избавиться от весенней хандры

В детстве люди радуются весне, предвкушая радостное и теплое лето, однако с возрастом после холодов все чаще могут накатывать грусть и тревога. Это объясняется активной социальной жизнью, карьерным ростом и поиском личного счастья в весенние солнечные дни. Печаль не стоит маскировать и игнорировать, а лучше просто пережить. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«В 40 лет зачастую начинается кризис переоценки ценностей, понимания своих достижений, и если что-то идет не так, усугубляется потерей работы, разводом, конфликтами, то тревожность неизбежна. Человеку можно погрустить, но не больше двух недель. Если плаксивое, грустное состояние перманентно, то это повод записываться к врачу», — отметила специалист.

Она добавила, что во время грусти не стоит сдерживать слезы, поскольку это нормальное психологическое очищение.

Как отмечают эксперты, определенные продукты могут помочь человеку справиться со стрессом и улучшить его настроение. В их числе — острый перец, темный шоколад и брокколи.

По словам специалистов, приверженцы острой пищи реже нервничают, так как в перце содержится капсаицин. Делая еду острой, он стимулирует нервные окончания во рту, вызывает жжение, в ответ на что мозг выделяет эндорфины для обезболивания, повышая настроение.

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