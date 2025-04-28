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В Сирии похитили останки отца Башара Асада

Syria TV: вооруженные люди увезли останки отца Асада в неизвестном направлении
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Hussein Malla/AP

Вооруженные люди в военной форме извлекли из могилы экс-президента Сирии Хафеза Асада, отца Башара Асада, в городе Кардаха его останки и увезли их в неизвестном направлении. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

«Захоронение бывшего президента <...> Хафеза Асада было раскопано <...> Могила, которая превратилась в черную яму <...> оказалась пустой <...> Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении», — говорится в материале на сайте канала.

Отмечается, что могилу осквернили неизвестные в военной форме, которых заметили местные жители.

Фамильная усыпальница семьи экс-президента Сирии Башара Асада была осквернена в декабре 2024 года. Тогда в сети появились видео, на которых можно увидеть горящий гроб Хафеза Асада.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило о завершении правления Башара Асада. Сам экс-президент покинул страну, отправившись в Россию, где он получил убежище.

Ранее сообщалось, что в Алеппо произошли столкновения сил безопасности со сторонниками Асада.

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