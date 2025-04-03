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В Алеппо произошли столкновения со сторонниками Асада

Al Ekhbariya: в Алеппо столкнулись силы безопасности Сирии со сторонниками Асада
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Mahmoud Hassano/Reuters

Столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками бывшего президента Башара Асада вспыхнули в провинции Алеппо. Об этом сообщает Al Ekhbariya.

Отмечается, что стычки произошли в районе лагеря палестинских беженцев Нейраб. Он находится к юго-востоку от города Алеппо.

1 апреля в окрестностях Дамаска патруль сил безопасности новых властей страны был обстрелян сторонниками Асада.

28 ноября прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Политик вместе с членами своей семьи бежал из страны, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее новые сирийские власти потребовали от России выдать Асада.

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