В Алеппо произошли столкновения со сторонниками Асада

Столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками бывшего президента Башара Асада вспыхнули в провинции Алеппо. Об этом сообщает Al Ekhbariya.

Отмечается, что стычки произошли в районе лагеря палестинских беженцев Нейраб. Он находится к юго-востоку от города Алеппо.

1 апреля в окрестностях Дамаска патруль сил безопасности новых властей страны был обстрелян сторонниками Асада.

28 ноября прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Политик вместе с членами своей семьи бежал из страны, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее новые сирийские власти потребовали от России выдать Асада.