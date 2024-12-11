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Сирийские боевики сожгли гроб отца Асада

The Sun: толпа боевиков сожгла могилу отца Башара Асада

Толпа сирийских боевиков осквернила фамильную усыпальницу семьи экс-президента Башара Асада в городе Кардаха и сожгла гроб его отца. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Вокруг пылающей гробницы в родном городе семьи Асадов Кардахе можно было увидеть бойцов в камуфляже. На кадрах видно, как бойцы и мирные жители ликуют, празднуют и показывают гробу средний палец, пока он горит», — говорится в материале.

Отмечается, что вместе с Хафезом Асадом были похоронены его жена Аниса и старший сын Басиль.

Отец Башара Асада был предшественником сына на посту президента Сирии с 1971 по 2000 год.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило о завершении правления Асада. Сам экс-президент покинул страну, отправившись в Россию, где он получил убежище.

Дворец Асада разграбили и подожгли, СМИ публиковали видео пожара.

Ранее Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Сирии на ход СВО.

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