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Бойцовская собака, неоднократно нападавшая на людей, покусала девушку в Сызрани

В Сызрани бойцовская собака, уже нападавшая на людей, покусала девушку
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Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

В Сызрани 19-летняя местная жительница пострадала из-за нападения бойцовской собаки. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Предварительно, инцидент произошел 25 апреля. Собака бойцовской породы, которая была на самовыгуле без намордника, набросилась на девушку и покусала ее. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что эта собака и раньше нападала на людей. Следователи организовали процессуальную проверку по факту случившегося. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и отчитаться о результатах расследования.

До этого в парке на юге Москвы овчарка порвала мужчине руку в присутствии хозяйки. Жители района рассказали, что этот инцидент — не первый случай с этим животным. Пес уже нападал на соседку своей владелицы, тогда ей пришлось заплатить штраф.

Ранее стая собак напала на пятилетнюю девочку в Ростовской области по дороге в магазин.

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