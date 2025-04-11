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Названы продукты, которые быстро повышают настроение

ОСН: темный шоколад, острый перец и еще несколько продуктов повышают настроение
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Shutterstock

Определенные продукты могут помочь человеку справиться со стрессом и улучшить его настроение. В их числе — острый перец, темный шоколад, брокколи и другие, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

По словам специалистов, приверженцы острой пищи реже нервничают, так как в перце содержится капсаицин. Делая еду острой, он стимулирует нервные окончания во рту, вызывает жжение, в ответ на что мозг выделяет эндорфины для обезболивания, повышая настроение.

В борьбе со стрессом незаменим и качественный темный шоколад, так как он изготавливается из содержащих фенилэтиламин какао-бобов. Благодаря этому веществу организм вырабатывает эндорфины, а за счет содержания магния этот продукт снижает уровень стресса.

Незаменимым эксперты считают сочетание этих двух продуктов — горячий шоколад с острым перцем.

Полезно регулярно потреблять брокколи, в котором содержится фолиевая кислота, важная для борьбы с депрессией и тревожностью. Кроме того, поднять настроение могут и обычные яйца. Так, например, в яичнице содержатся жирные кислоты, витамины А, Е, D, триптофан, каротины и витамины группы В.

Специалисты рекомендуют бороться с весенней хандрой чаем с жасмином, который, помимо прочего, повышает работоспособность, снимает хроническую усталость, улучшает эмоциональное состояние.

До этого врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина отметила, что квашеная капуста, кефир и йогурт без добавок не только оптимизируют работу кишечника, но и улучшают настроение. Также, по ее словам, улучшить настроение могут бананы, благодаря содержанию сахара, клетчатки и витамина В6.

Ранее врач объяснил, как справиться с весенними перепадами настроения.

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