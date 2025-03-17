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Доктор Мясников назвал эффективный способ быстро победить весенний авитаминоз

Доктор Мясников: при авитаминозе не нужно спешить покупать БАДы и витамины
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Depositphotos

В организме у человека в любое время года будет хватать витаминов и микроэлементов, если он полноценно питается и ведет активный образ жизни. Даже если после зимы наблюдаются симптомы авитаминоза, не нужно спешить в аптеку – лучше сходить в продуктовый магазин, заявил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

Важно знать, откуда организм черпает запасы необходимых ему веществ – так, в овощах и фруктах витаминов меньше, чем в крупах, мясе, курице и рыбе. Это, например, витамины группы B, D, жирорастворимые витамины. Из фруктов человек получает в основном витамин С, причем свежие, выращенные в естественных условиях плоды, полезнее. В любом случае, самое главное – полноценно питаться, подчеркнул врач.

Сдавать анализы при весенней хандре и упадке сил, по мнению Мясникова, не стоит, так как реальный уровень этих веществ анализ крови не покажет. Дело в том, что витамины в основном находятся в «депо печени», пояснил он.

«Мой постулат – если у вас весеннее недомогание какое-то, не спешите в аптеку покупать витамины, — заявил врач. — Просто полноценно питайтесь, а самое главное больше двигайтесь».

Напомним, сезонные овощи, замороженные ягоды, жирная рыба и цельнозерновой хлеб — эти продукты врачи рекомендуют вводить в рацион для восполнения дефицита витаминов. Подробнее о том, что есть, чтобы хорошо себя чувствовать весной, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснила, как избежать весеннего авитаминоза у детей.

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