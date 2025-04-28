Балкон с людьми рухнул в Челябинске

В Челябинске балкон на пятом этаже дома рухнул, когда на нем находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел на проспекте Победы. На кадрах с места происшествия видно, как балкон, на котором находились два человека, рухнул вниз. Отмечается, что в квартире на пятом этаже шел ремонт.

В результате один из пострадавших не выжил. Второго человека с травмами доставили в медицинское учреждение. Видео с места происшествия опубликовала группа «ЧП ДТП Челябинск».

До этого в Подмосковье упал балкон с пенсионерками в возрасте 61 года и 66 лет. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, пострадавшим вызвали скорую помощь. Пострадавших женщин госпитализировали с различными травмами. По словам местных жителей, ЧП произошло из-за состояния балконов в данном доме, люди ранее уже обращались в управляющую компанию.

Ранее в Алтайском крае балкон дома рухнул на другой из-за сильного ветра.