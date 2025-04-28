Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Балкон с людьми рухнул в Челябинске

В Челябинске рухнул балкон с людьми

В Челябинске балкон на пятом этаже дома рухнул, когда на нем находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел на проспекте Победы. На кадрах с места происшествия видно, как балкон, на котором находились два человека, рухнул вниз. Отмечается, что в квартире на пятом этаже шел ремонт.

В результате один из пострадавших не выжил. Второго человека с травмами доставили в медицинское учреждение. Видео с места происшествия опубликовала группа «ЧП ДТП Челябинск».

До этого в Подмосковье упал балкон с пенсионерками в возрасте 61 года и 66 лет. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, пострадавшим вызвали скорую помощь. Пострадавших женщин госпитализировали с различными травмами. По словам местных жителей, ЧП произошло из-за состояния балконов в данном доме, люди ранее уже обращались в управляющую компанию.

Ранее в Алтайском крае балкон дома рухнул на другой из-за сильного ветра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами