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Названа одна из причин авиакатастрофы в Вашингтоне

NYT: пилот Black Hawk не выполнил команду снизить высоту перед катастрофой
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Alex Brandon/AP

Пилот армейского вертолета Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, проигнорировал последние предупреждения о необходимости снизить высоту. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет экспертов.

В материале отмечается, что день авиакатастрофы в диспетчерском центре аэропорта им. Рональда Рейгана было недостаточно сотрудников, поэтому наблюдением за движением лайнера и вертолета Black Hawk занимался один человек.

При приближении к аэропорту экипаж вертолета запросил переход на визуальный контроль, предполагающий ориентацию в пространстве в ручном режиме без прямых указаний от диспетчера. Данный запрос был одобрен.

В то же время пилот Black Hawk Ребекка Лобах не отреагировала на предупреждения со стороны второго пилота и ответственного летного инструктора о необходимости снизить высоту. По мнению экспертов, этот маневр мог бы предотвратить столкновение с пассажирским лайнером.

Столкновение пассажирского самолета, следовавшего из штата Канзас, и военного вертолета в небе над американской столицей произошло 30 января. В тот момент лайнер заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. При этом на борту самолета находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, включая спортсменов и тренеров сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, были трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в США рассказали, сколько времени может занять выяснение причин авиакатастрофы с участием Black Hawk и пассажирского лайнера.

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