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Против пенсионерки из Москвы возбудили дело о поддержке терроризма

ТАСС: пенсионерку из Москвы обвинили в поддержке «Легиона «Свобода России»
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пенсионерку из Москвы обвинили в поддержке террористической организации «Легион Свобода России» (организация запрещена в России) и организации нелегальной миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Жительница Москвы Галина Арчагова родилась в Свердловской области в 1958 году. Она обвиняется в совершении преступлений по статьям 205.2 (публичное оправдание терроризма) и 322.1 (организация незаконной миграции) УК.

По версии следствия, Арчагова опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, в которой поддерживала «Легион Свобода России». Подробности обвинений в организации миграции пока не раскрыты.

В настоящее время Арчагова находится в следственном изоляторе. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Также она была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

9 апреля прокуратура Воронежской области сообщила, что местный житель Родион Багиров стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с «Легионом «Свобода России». Следователи установили, что мужчина связался с представителями организации и предложил им свои услуги. В том числе по их указанию он пытался устроить взрыв в административном центре региона, но был задержан.

Ранее в Новгородской области осудили мужчину, пытавшегося уехать на фронт для участия в боевых действиях на стороне Киева.

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