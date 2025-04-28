Бывшего директора «Крымавтотранса» приговорили к девяти годам колонии

Бывший директор «Крымавтотранса» приговорена к 9 годам колонии и штрафу в размере 3 млн рублей за получение взяток. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя в своем Telegram-канале, не раскрывая имя осужденной.

По версии следствия, экс-директор обещала двум знакомым содействие в заключении договоров на ремонт и меблировку помещений предприятия и последующее покровительство в виде сотрудничества исключительно с ними. Она потребовала взятку в виде проведения ремонта в ее квартире.

Выяснилось, что она заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса предприятия, изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 млн рублей, а предприниматели привлекли наемных работников и провели ремонт в ее квартиреи меблировали ее на сумму около 1,8 млн рублей.

В Курской области ранее задержали заместителя руководителя фонда капремонта Ольгу Минакову. Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что Минакова отстранена от занимаемой должности. Ее дальнейшую судьбу определит суд.

Ранее сообщалось, что менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.