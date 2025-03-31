Суд арестовал имущество экс-замглавы Минцифры России

По делу бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина о получении особо крупной взятки было арестовано имущество на более чем 200 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как заявил прокурор в ходе прений сторон, в рамках расследования дела было арестовано 85 млн рублей, принадлежащие Паршину, а также недвижимость, счета и другие активы на 122 млн рублей, принадлежащие предполагаемому взяткодателю — экс-гендиректору ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову. Гособвинитель предложил суду сохранить арест имущества, чтобы его можно было пустить на погашение штрафов.

Паршина задержали в момент получения взятки в размере 3,75 млн рублей в московском ресторане. По статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Сам Паршин свою вину отрицает и называет работу следователей «предвзятой и искаженной». Он пояснил, что его действия были направлены на «исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты» и без этого многие проекты вообще не увидели бы свет.

Кроме Паршина на скамье подсудимых находится предполагаемый взяткодатель — Моносов. Он также отверг предъявленное ему обвинение. По версии следствия, Моносов хотел дать взятку Паршину за выделение гранта его фирме, которая специализировалась на разработке ИТ-решений.

Ранее сообщалось, что в деле основателя «Русагро» могут появиться новые фигуранты.