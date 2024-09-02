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Экс-замглавы Минцифры отрицает вину в получении взятки

Бывший замглавы Минцифры Паршин не признает вину в получении взятки

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший замглавы Минцифры Максим Паршин не признает вину во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вину не признаю... Подробные показания дам позднее», — сказал он.

Паршин пояснил, что его действия были направлены на «исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты». По его словам, без этого многие проекты вообще не увидели бы свет. Чиновник назвал работу следствия «предвзятой и искаженной».

Дело возбудили по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

До этого прокурор попросил на полгода продлить арест Паршину. Басманный суд первоначально назначил ему домашний арест, но после обращения Генпрокуратуры Мосгорсуд изменил меру пресечения и обвиняемых заключили под стражу.

Бывшего заместителя главы Минцифры Паршина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн рассказал, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По словам парламентария, Паршина задержали в момент получения взятки в размере 3 миллиона 750 тысяч рублей в московском ресторане.

Ранее суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха».

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