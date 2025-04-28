Россиянам назвали продукт, необходимый для контроля веса и укрепления мышц

Творог — это один из наиболее ценных продуктов, который должен присутствовать в рационе любого человека, придерживающегося здорового питания. Он укрепляет мышцы, кости, а также способствует контролю веса и налаживанию работы нервной системы, выяснила Pravda.Ru.

Отметим, что россиянам рекомендуют не менее двух раз в день употреблять блюда, богатые белком – как подчеркнула в беседе с газетой «Известия» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева, это необходимо для стабилизации настроения и повышения энергии. В числе таких продуктов она назвала в первую очередь творог и сыр.

В одной чаше творога содержится 206 ккал, 9 г жира, 23,3 г белка и 7,1 г углеводов. Получается, что при потреблении продукта организм насыщается белками при невысоком содержании жира, что надолго гасит чувство голода. При этом в твороге много кальция, магния, калия, цинка, благодаря чему он необходим как для здоровья костей и мышц, так и для хорошего метаболизма.

За счет белка и казеина в составе творог часто используют спортсмены для наращивания мышц, а также для снижения риска переедания. Помимо этого, творог с живыми культурами участвует в укреплении здоровья ЖКТ за счет нормализации микрофлоры кишечника.

Также подчеркивается, что в этом продукте много витаминов группы B, в том числе – B12 и рибофлавина, которые необходимы для нервной системы.

При этом есть и ограничения – так, например, творог противопоказан людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочный белок. Даже при отсутствии противопоказаний рекомендуется употреблять его в пищу умеренно, выбирая только качественный продукт.

Напомним, эксперты также предупреждают, что есть случаи, когда к употреблению творога следует относиться с осторожностью – например, при сахарном диабете первого и второго типа выбирать следует только обезжиренный продукт. Кроме того, если начинает болеть желудок, появляется изжога или вздутие живота, то это может быть признаком гастрита, а творог, как и любой кисломолочный продукт, повышает кислотность желудка, что делает его вредным.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут пожилым защититься от переломов.