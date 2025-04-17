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Россиянам рассказали, в каких случаях творог опасен для здоровья

ОСН: при сахарном диабете можно употреблять в пищу только обезжиренный творог
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Nino Bautz/Shutterstock/FOTODOM

Творог очень полезен для здоровья, однако есть случаи, когда к его употреблению нужно относиться с осторожностью. Например, при сахарном диабете первого и второго типа выбирать следует только обезжиренный творог, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Гликемический индекс обычного творога превышает 30 единиц, поэтому диабетикам допустимо есть строго обезжиренный продукт, отмечают специалисты. Они также рекомендуют обратить внимание на самочувствие после употребления творога – так, если начинает болеть желудок, появляется изжога или вздутие живота, то это может быть признаком гастрита, а творог, как и любой кисломолочный продукт, повышает кислотность желудка, что делает его вредным.

Важно учитывать, что творог состоит из белка, вследствие чего он перегружает органы выводящей системы – по этой причине людям с заболеваниями почек от него лучше отказаться. Неприятные ощущения, боли в желудке творог вызывает у тех, кто не переносит лактозу.

При отсутствии этих противопоказаний есть творог можно в течение всего дня. Лучше всего отдать предпочтение продукту в чистом виде с добавлением фруктов, ягод или орехов, а на ужин добавить к нему тертую морковь, растительное масло, лимонный сок. В таком блюде много жирных кислот и витамина А, что особенно полезно для тех, кто имеет проблемы с ЖКТ, заключили эксперты.

До этого диетолог, нутрициолог Роман Пристанский отмечал, что острое желание съесть кисломолочный продукт, например творог, может сигнализировать о недостатке жиров, ферментов или бактерий в пищеварительной системе. Он добавил, что зачастую люди опасаются дополнительных компонентов, добавляемых в творог, к примеру, пальмового масла. Однако, по его словам, это лишь компонент, который нужен для стабилизации жирности. При этом масло не канцерогенно, не опасно, уточнил врач.

Ранее в Петербурге обнаружили фальсифицированный творог.

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