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Россиянам рассказали об особенных тренировках, продлевающих молодость мозга

Pravda.Ru: ускоряющие сердцебиение тренировки продлевают молодость мозга
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Depositphotos

Регулярные занятия спортом крайне важны не только для физического состояния, но и для здоровья и продления молодости мозга в пожилом возрасте. Для этого важно, чтобы тренировки повышали частоту сердечных сокращений, передает Pravda.Ru со ссылкой на исследование ученых Университета Южной Австралии и американского института AdventHealth.

Пожилые люди могут замедлить возрастные изменения и сохранить остроту ума — об этом газете «Известия» рассказывала невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Причем в первую очередь она призывала обратить внимание на рацион — для мозга важны полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в морской рыбе, семенах льна, грецких орехах и масле.

Что касается проведенного исследования относительно состояния мозга и спорта, то эксперты изучали влияние физической активности на когнитивные функции 585 добровольцев. В результате они доказали, что при большей подвижности ускоряется обработка информации, улучшается рабочая память, но при условии, что речь идет о тренировке с умеренной или высокой интенсивностью. По словам специалистов, это важно, так как именно при таких занятиях сердцебиение учащается.

Таким образом, пожилым людям для поддержания когнитивного здоровья важно поддерживать активный образ жизни и заниматься быстрой ходьбой, бегом или аквааэробикой. В целом это могут быть любые тренировки, при которых человек чувствует рост нагрузки и учащенное дыхание.

Напомним, ученые из Первой больницы Китайского медицинского университета установили, что у людей с вылеченной гипертонией риск развития деменции в течение жизни снижается на 15%. Исследователи подчеркивают: изменение образа жизни, включая здоровое питание и регулярные физические нагрузки, остаются одним из наиболее эффективных способов борьбы с «эпидемией» деменции во всем мире.

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