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Назван фактор, который снижает риск развития деменции на 15%

Nature: лечение гипертонии снижает риск развития деменции на 15%
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Depositphotos

Ученые из Первой больницы Китайского медицинского университета установили, что у людей с вылеченной гипертонией риск развития деменции в течение жизни снижается на 15%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В эксперименте приняли участие 33 995 человек старше 40 лет с повышенным кровяным давлением. Часть из них — более 17 тысяч пациентов — проживали в деревнях и получали помощь от врачей «по месту жительства». Им назначали антигипертензивные препараты, порекомендовали следить за давлением дома, менять образ жизни (снизить вес, уменьшить потребление соли и алкоголя) и строго соблюдать режим приема лекарств. Контрольная группа получала стандартную помощь — консультацию и периодическое измерение давления в клиниках.

Спустя четыре года ученые зафиксировали значительное улучшение состояния в группе интенсивного вмешательства: количество пациентов, достигших целевых показателей давления, оказалось выше. Дополнительные исследования также показали, что риск развития деменции у участников из первой группы снизился на 15%, а когнитивных нарушений — на 16%.

Исследователи подчеркивают: изменение образа жизни, включая здоровое питание и регулярные физические нагрузки, остаются одним из наиболее эффективных способов борьбы с «эпидемией» деменции во всем мире.

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