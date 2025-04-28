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Врач объяснил, как отличить деменцию от забывчивости

Невролог Мартынов: человек при деменции теряет не только память, но и мышление
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Shutterstock

Страдающий деменцией человек теряет не только память, но и способность мыслить. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

«Он теряет не только память, но и способность мыслить, ориентироваться, говорить», — отметил эксперт.

Невролог объяснил, что при деменции человек забывает важное: не узнает знакомые лица, теряется в собственном районе, не может пользоваться телефоном.

Мартынов добавил, что забывчивость является следствием усталости, стресса или же недостатка сна.

15 апреля сообщалось, что американские ученые из Университета Бейлора и Техасского университета в Остине опровергли представления о том, что активное использование цифровых устройств в преклонном возрасте может способствовать развитию деменции. Их исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB). Команда проанализировала данные более 400 тыс. пожилых (средний возраст — 69 лет) по всему миру, представленные в 57 предыдущих научных работах. Метаанализ показал устойчивую связь между использованием цифровых технологий и сохранением когнитивных функций у людей старше 50 лет.

Ранее был назван фактор, который снижает риск развития деменции на 15%.

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