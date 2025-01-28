Таксист украл у москвича чемодан с брендовыми вещами и попал на видео

В Москве на видео попало, как таксист украл у пассажира сумку с брендами

В Москве таксист украл у пассажира чемодан с брендовыми вещами стоимостью 763 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«При посадке в машину москвич забыл часть своего багажа на привокзальной площади, когда другой таксист увидел бесхозный чемодан и загрузил себе в авто», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пассажир кладет вещи в багажник такси, после этого машина уезжает, а из другого автомобиля выходит мужчина и забирает забытый чемодан. Далее на кадрах, снятых во дворе дома злоумышленника видно, что мужчина идет с чемоданом.

Сообщается, что пассажир обнаружил пропажу, вернулся в аэропорт и написал заявление в полицию.

Уточняется, что после произошедшего злоумышленник сделал еще несколько заказов и поехал к себе домой с чемоданом. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, теперь ему грозит наказание за кражу.

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