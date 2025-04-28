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В Забайкалье тушат крупный пожар на складе

Крупный пожар тушат на складах артели «Тайга» в Забайкалье
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Dizzy_Studio/Shutterstock

На складах артели «Тайга» в селе Красный Чикой Забайкальского края тушат крупный пожар, во время возгорания были слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной администрации.

«Пожар на складах. Площадь пожара большая, что-то взрывалось», — рассказали в администрации.

27 апреля в селе Веселоярск Алтайского края, на границе с Казахстаном, вспыхнул пожар на складах. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже бушевал внутри. В операции по тушению участвовали 54 спасателя и 17 машин, включая пожарный поезд. Благодаря их усилиям, возгорание удалось локализовать. Угрозы для жилых домов не возникло. Причины пожара пока не установлены.

До этого в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар. Инцидент произошел в районе родника «Хрустальная ель» Куженерском районе республики.

Ранее в Кургане произошел пожар на пилораме.

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