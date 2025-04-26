Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые вырастили новые зубы, используя комбинацию клеток человека и свиньи

SCTM: впервые выращены новые зубы из клеток человека и свиньи
close
Stanislaw Mikulski/Shutterstock/FOTODOM

Когда ребенок теряет молочные зубы, под десной уже растут постоянные. Но если мы теряем постоянный зуб, нового на его месте не появится. Сегодня для восстановления зубов используются только протезы или титановые импланты, которые не способны полностью заменить живой зуб. Однако исследователи из Школы стоматологии Университета Тафтса под руководством профессора Памелы Йелик нашли способ приблизить мечту о выращивании настоящих зубов. Работа опубликована в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).

Ученые вырастили зубоподобные структуры у свиней, используя комбинацию клеток человека и свиньи. Они собрали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и совместили их с эпителиальными клетками из не прорезавшихся зубов свиней. Затем ученые поместили эти клетки в специальный каркас и имплантировали их во взрослые свиные челюсти.

Через несколько месяцев биоразработанные зубы прошли те же стадии развития, что и естественные, хотя эксперимент был завершен до момента их прорезывания.

«Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие», — отметила Йелик.

В будущем команда планирует отслеживать развитие зубов дольше, а также ищет способы запускать рост новых зубов прямо в челюсти человека без необходимости выращивания клеток в лаборатории. Ученые надеются, что в течение следующего десятилетия появится возможность выращивать полностью человеческие живые зубы на месте утраченных.

«Лучше всего сохранять свои зубы как можно дольше», — заключила Йелик. — «Но если что-то случится, мы хотим предложить людям биологические заменители».

Ранее ученые выявили скрытые механизмы редких генетических заболеваний у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами