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Над Ленобластью сбили два беспилотника

Дрозденко: силами ПВО над Ленобластью уничтожено два беспилотника
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Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили два беспилотника над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он рассказал, что дроны были сбиты над Киришским и Волховским районами. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

«Благодарю военных за слаженную работу», — написал Дрозденко.

До этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.

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Атаки БПЛА на Россию
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