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Россиян предупредили о резком подорожании шашлыка

Экономист Бутырина: шашлык к майским праздникам подорожает на 10–20%
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Шашлык в России подорожает на 10–20% к майским праздникам по сравнению с зимой, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Майские праздники традиционно являются временем для пикников и барбекю, что приводит к повышенному спросу на шашлык и сопутствующие продукты (мясо, маринады). Увеличение спроса может повлиять на рост цен. Кроме того, за последний год наблюдалась общая тенденция к повышению цен на мясо и другие ингредиенты шашлыка из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики и роста других производственных затрат. К тому же надо учитывать общий уровень инфляции в стране. Точное подорожание шашлыка ближе к майским праздникам сильно зависит от региона, качества мяса и других факторов, но можно ожидать, что цены вырастут на 10–20% по сравнению с зимними и ранневесенними периодами, особенно если есть заметный рост спроса», — отметила Бутырина.

По данным «Чек Индекса», средний платеж за шашлык в начале 2025 года составлял 3,3 тыс. рублей.

Согласно статистике Росстата, годовая инфляция в марте 2025 года составила 10,34% по сравнению с 10,06% на конец февраля.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожал апельсиновый сок.

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