Под Калугой произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

МВД: один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Один человек погиб и еще 11 пострадали в аварии с микроавтобусом под Калугой, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

«Водитель, управляя автомашиной «Ман», при выезде с второстепенной дороги не уступил, движущемуся по главной автодороге, автобусу «Фиат Дукато», — говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пассажир микроавтобуса «Фиат», также пострадали девять пассажиров микроавтобуса и оба водителя транспортных средств. Все пострадавшие были госпитализированы.

До этого во Владимирской области в результате опрокидывания автобуса пострадали 35 человек. Автобус двигался из Псковской области в Кострому.

Авария произошла около 02:40 мск на автодороге М8 «Холмогоры» (Москва — Ярославль). Автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся. В момент происшествия в салоне находились 55 пассажиров.

Ранее под Казанью легковушка с младенцем в салоне загорелась после лобового столкновения.