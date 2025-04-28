Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области

После ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализировали 10 человек

Десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом во Владимирской области. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек, в том числе ребенок. В Александровскую районную больницу доставили 35 человек, десять из них решено было госпитализировать. Остальным оказали помощь и отпустили домой.

По словам Авдеева, женщина, получившая тяжелые травмы, сейчас находится в реанимации. Другие девять человек лежат в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести.

Авария произошла около 02:40 мск 28 апреля на автодороге М8 «Холмогоры» (Москва — Ярославль).

Известно, что экскурсионный автобус следовал из Псковской области в Кострому. Транспортное средство съехало в кювет по ходу движения и опрокинулось. В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.

Ранее маршрутка с людьми влетела в несколько легковушек и попала на видео в Уфе.