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В Южной Корее произошло нападение на школу

В Южной Корее вооруженный ученик напал на школу, пострадали шесть человек
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Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее вооруженный ученик напал на педагога и детей, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

Атака произошла в городе Чхонджу в 110 км к югу от Сеула. Нападавший нанес учителю и пяти ученикам ранения в области лица и живота, но все они не угрожают жизни. Среди пострадавших никто не находится в критическом состоянии.

Сам нападавший после атаки бросился в близлежащее водохранилище, но был спасен и переведен в больницу. Сейчас полиция и следователи изучают мотивы ученика и обстоятельства произошедшего.

До этого в Бурятии задержали подростка за подготовку нападения на школу.

В ходе обыска у него была найдена схема учебного заведения с отмеченными «точками взрыва и поджога», а также инструкции по изготовлению «коктейля Молотова». Отмечается, что к задержанию мальчика привела его страница в социальных сетях, где он использовал псевдоним Анатолий Смирнов — такой же псевдоним использовал и керченский стрелок Владислав Росляков. На странице в соцсети Игорь (имя изменено) размещал посты, связанные с атаками на школы.

Ранее в школе Красноярска отец избил стулом обидчиков сына.

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