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В школе Красноярска отец избил стулом обидчиков сына

В школе Красноярска отца ученика обвинили в нападении на детей со стулом
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Александр Кряжев/РИА Новости

Ребенок из Красноярска получил травмы во время конфликта с отцом одного из учеников его школы. Об этом сообщает ТВК.

Как рассказала мать пострадавшего, сначала ссора произошла между детьми на крыльце. По ее словам, дети просто «потолкались».

«Это была не драка, потому что ни у кого не было никаких следов», – рассказала женщина.

После конфликта детей вызвали в школу, затем позвонили родителям, но сама собеседница смогла приехать только после избиения. Выяснилось, что один из школьников пожаловался отцу и тот, по словам женщины, схватился за стул и стал избивать присутствующих.

«Это должна была быть просто беседа с родителями и детьми. Но мужчина не сдержался и сказал, что проще будет разобраться так», – сообщила женщина.

Свой поступок мужчина якобы мотивировал тем, что у его сына «из-за ваших детей панические атаки».

В результате одному из школьников понадобилась помощь медиков, у него диагностировали гематому и ссадины на голове и лице.

В учебное заведение вызвали полицию, мать пострадавшего написала заявление.

Ранее в Тверской области мужчина избил обидчика деревянным стулом во время застолья.

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