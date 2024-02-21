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Киркоров выплатил 2 млн руб по делу о нарушении авторских прав

В РАО заявили, что Киркоров выплатил 2 млн руб по делу о нарушении авторских прав

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Филипп Киркоров/VK

Российское авторское общество (РАО) назвало причину отказа от иска к певцу Филиппу Киркорову – он выплатил два миллиона рублей долга по делу о нарушении авторских прав. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

«Российское Авторское Общество заявило об отказе от исковых требований к ИП Киркорову Ф.Б. в связи с тем, что на расчетный счет общества в полном объеме поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском Дворце, то есть требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания», — сказали там.

28 декабря прошлого года РАО подало иск в Арбитражный суд Москвы к певцу Филиппу Киркорову на два миллиона рублей за нарушение прав авторов и композиторов песен, которые он исполнил в Кремле в апреле 2022 года. В организации утверждали, что артист не выплатил вознаграждения авторам 13 композиций, в том числе «Цвет настроения черный», «Полетели», «Единственная моя». Уточнялось, что «РАО неоднократно предлагало Киркорову урегулировать эту ситуацию», но позже обратилось в суд. 20 февраля стало известно, что в РАО отказались от иска.

В конце декабря Киркоров попал в скандал после участия в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Позднее он извинился, однако все равно столкнулся с негласным запретом и отменой эфиров. В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее стало известно, что Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде себя.

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