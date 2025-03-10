На Елену Малышеву подали в суд

Телеведущая и врач Елена Малышева стала ответчицей в судебном иске о нарушении авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Размер исковых требований составляет 83 333 рубля.

Отмечается, что это не первый случай нарушения авторских прав Малышевой. Ранее она уже выплатила 130 тысяч рублей в качестве компенсации другому истцу за аналогичное правонарушение.

До этого Малышева в эфире программы «Жить здорово!» обратилась к Госдуме России с требованием добавлять йод в соль, так как, по ее словам, у многих граждан наблюдается дефицит йода в организме, что приводит к проблемам в развитии у детей, а также к трудностям в работе щитовидной железы.

В январе против компании «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой подали иск из-за нарушения авторских прав. Истцом по делу стала организация «Восьмая заповедь» — она утверждает, что Высоцкая в ходе программы использовала их материалы без указания авторства. Иск о возмещении ущерба был подан на 100 тыс. рублей.

Ранее Елену Малышеву назвали «безграмотной» из-за ошибки в валентинке.