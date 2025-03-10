Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Елену Малышеву подали в суд

«Звездач»: на ведущую Елену Малышеву подали в суд за нарушение авторских прав
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Телеведущая и врач Елена Малышева стала ответчицей в судебном иске о нарушении авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Размер исковых требований составляет 83 333 рубля.

Отмечается, что это не первый случай нарушения авторских прав Малышевой. Ранее она уже выплатила 130 тысяч рублей в качестве компенсации другому истцу за аналогичное правонарушение.

До этого Малышева в эфире программы «Жить здорово!» обратилась к Госдуме России с требованием добавлять йод в соль, так как, по ее словам, у многих граждан наблюдается дефицит йода в организме, что приводит к проблемам в развитии у детей, а также к трудностям в работе щитовидной железы.

В январе против компании «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой подали иск из-за нарушения авторских прав. Истцом по делу стала организация «Восьмая заповедь» — она утверждает, что Высоцкая в ходе программы использовала их материалы без указания авторства. Иск о возмещении ущерба был подан на 100 тыс. рублей.

Ранее Елену Малышеву назвали «безграмотной» из-за ошибки в валентинке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами