Вильфанд оценил вероятность температурных рекордов на европейской России

Вильфанд: на европейской России температурные рекорды пока не прогнозируются

На территории европейской части России пока не прогнозируются температурные рекорды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«[Температурных] рекордов на территории европейской России больше ждать не стоит», — отметил он.

Синоптик подчеркнул, что прогнозируется только повсеместное понижение температуры.

Накануне Вильфанд рассказал, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России. По его словам, на праздниках в начале следующего месяца погода в европейской части страны будет холодной. Такая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей, уточнил Вильфанд.

Он упомянул, что в этот период возможны и кратковременные дожди. Синоптик добавил, что на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы на 3–5°C, а в Сибири она упадет сразу на 8–10°C.

Ранее синоптик заявил, что большая часть России все еще под снегом.