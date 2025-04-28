Старовойт: РФ делает ставку на отечественные самолеты для независимости от санкций

Россия намерена сохранить курс на независимость от зарубежных авиастроителей, несмотря на возможное возвращение иностранных компаний на рынок. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в беседе с РИА Новости.

По словам министра, санкции «недружественных стран» ускорили переход на отечественную авиатехнику. Уже заключены контракты на поставку российских самолетов, а авиакомпании подтвердили спрос дополнительными заявками.

«Наша цель — обеспечить независимость от зарубежных компаний. Санкции нам в этом отлично помогают», — подчеркнул Старовойт.

23 апреля полностью российский самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Его длительность составила около 40 минут, лайнер поднялся на высоту 3 тысячи метров и достиг скорости 500 километров в час. В «Ростехе» сообщили, что борт показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. В ОАК первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали историческим событием. Когда самолет планируют запустить в серийное производство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко оценила потенциал России в гражданском авиастроении.