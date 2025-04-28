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Старовойт: РФ делает ставку на отечественные самолеты для независимости от санкций

Старовойт: целью России является независимость от зарубежных авиастроителей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия намерена сохранить курс на независимость от зарубежных авиастроителей, несмотря на возможное возвращение иностранных компаний на рынок. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в беседе с РИА Новости.

По словам министра, санкции «недружественных стран» ускорили переход на отечественную авиатехнику. Уже заключены контракты на поставку российских самолетов, а авиакомпании подтвердили спрос дополнительными заявками.

«Наша цель — обеспечить независимость от зарубежных компаний. Санкции нам в этом отлично помогают», — подчеркнул Старовойт.

23 апреля полностью российский самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Его длительность составила около 40 минут, лайнер поднялся на высоту 3 тысячи метров и достиг скорости 500 километров в час. В «Ростехе» сообщили, что борт показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. В ОАК первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали историческим событием. Когда самолет планируют запустить в серийное производство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко оценила потенциал России в гражданском авиастроении.

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