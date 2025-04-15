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Ученые разоблачили миф о развитии деменции у пожилых из-за смартфонов

NHB: цифровые технологии защищают мозг от слабоумия в преклонном возрасте
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Бейлора и Техасского университета в Остине опровергли представления о том, что активное использование цифровых устройств в преклонном возрасте может способствовать развитию деменции. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Команда проанализировала данные более 400 тыс. пожилых (средний возраст — 69 лет) по всему миру, представленные в 57 предыдущих научных работах.

Метаанализ показал устойчивую связь между использованием цифровых технологий и сохранением когнитивных функций у людей старше 50 лет.

«Мы не нашли никаких доказательств гипотезы цифровой деменции, которая предполагает вредное влияние технологий на мозг. Напротив, регулярное использование компьютеров, смартфонов и интернета было связано с более низким риском когнитивных нарушений», — отметил доктор Джаред Бенге, клинический нейропсихолог из Техасского университета.

Ученые выделили три основных фактора, объясняющих положительное влияние технологий: сложность, связи и компенсацию. Цифровые устройства предоставляют возможности для умственной активности (игры, обучение и решение задач), дают коммуникативные возможности в виде доступа к соцсетям и мессенджерам, а также могут помогать преодолевать возрастные ограничения с помощью навигации, заметок и других функций.

Эксперты подчеркивают, что положительный эффект зависит от характера использования устройств. Пассивное потребление контента (например, бесконечный просмотр видео) не дает таких преимуществ, как активное взаимодействие — видеозвонки с родными, онлайн-курсы или даже просто использование GPS-навигатора.

Ученые признают, что пока нельзя однозначно утверждать, что именно технологии улучшают когнитивные функции — возможно, люди с сохранным интеллектом просто чаще используют гаджеты. Однако уже ясно, что разумное использование цифровых устройств может стать частью стратегии здорового старения мозга.

Ранее исследователи нашли новую причину развития возрастного слабоумия.

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