Дачников предупредили о штрафе за захват части участка соседа

Дачники могут столкнуться со штрафом, если захватят часть участка соседа при проведении работ по установке забора. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Юрист пояснил, что дачники могут обратиться в Росреестр, если допускают захват части участка. Если нарушение подтвердится, то организатора работ попросят устранить проблему: снести или передвинуть забор. Также нарушители могут столкнуться со штрафом, отметил глава приемной.

«Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей», — сказал Рыбченко.

20 апреля член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова заявила, что дачный сезон стоит начать с наведения порядка на земельном участке. В том числе, по ее словам, с земли нужно убрать сухую траву и мусор. За его скопление, подчеркнула она, предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Ранее россияне рассказали о даче своей мечты.