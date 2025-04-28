Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ в Канаде уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Посольство России уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере
close
Jennifer Gauthier/Reuters

Посольство России в Канаде начало проверку информации о возможном присутствии граждан РФ среди пострадавших на фестивале филиппинской культуры в Ванкувере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале диппредставительства.

Трагедия произошла 27 апреля во время массового мероприятия. В посольстве подчеркнули, что детали о гражданстве участников инцидента уточняются.

«Посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Информация о наличии среди них граждан РФ требует подтверждения», — говорится в сообщении.

27 апреля внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере. По данным местных правоохранительных органов, водитель машины был задержан на месте происшествия.

Как сообщил телеканал Global News, за рулем машины находился 30-летний мужчина. В публикации приводятся слова мэра канадского города Кена Сима, который заявил, что был потрясен этим «ужасным инцидентом». Политик добавил, что в ближайшее время власти постараются предоставить гражданам больше информации о произошедшем.

Позже выяснилось, что шесть человек пострадали, еще восемь спасти не удалось, в том числе одного ребенка.

Ранее в МВД Канады заявили, что наезд на толпу в Ванкувере не был терактом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами