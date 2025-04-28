Посольство РФ в Канаде уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Посольство России в Канаде начало проверку информации о возможном присутствии граждан РФ среди пострадавших на фестивале филиппинской культуры в Ванкувере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале диппредставительства.

Трагедия произошла 27 апреля во время массового мероприятия. В посольстве подчеркнули, что детали о гражданстве участников инцидента уточняются.

«Посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Информация о наличии среди них граждан РФ требует подтверждения», — говорится в сообщении.

27 апреля внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере. По данным местных правоохранительных органов, водитель машины был задержан на месте происшествия.

Как сообщил телеканал Global News, за рулем машины находился 30-летний мужчина. В публикации приводятся слова мэра канадского города Кена Сима, который заявил, что был потрясен этим «ужасным инцидентом». Политик добавил, что в ближайшее время власти постараются предоставить гражданам больше информации о произошедшем.

Позже выяснилось, что шесть человек пострадали, еще восемь спасти не удалось, в том числе одного ребенка.

Ранее в МВД Канады заявили, что наезд на толпу в Ванкувере не был терактом.