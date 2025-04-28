Минздрав раскрыл число выездов скорой помощи в 2024 году

Минздрав: в 2024 году скорая помощь выполнила более 38 млн выездов

По итогам 2024 года машины скорой помощи совершили более 38 млн выездов к пациентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» за 2024 год выполнено более 14 тыс. вылетов санитарной авиации, что позволило в 70 субъектах России эвакуировать почти 19 тыс. тяжелобольных пациентов для оказания им экстренной медицинской помощи, из которых почти 3,5 тыс. детей», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства отметил, что подобные результаты стали лучшими с момента реализации нацпроекта.

17 апреля Минздрав прописал порядок возложения на фельдшеров и акушеров частичных функций лечащего врача, включая назначение и выдачу наркотических лекарственных средств. Документ вступит в силу с сентября 2025 года и будет действовать до сентября 2031 года.

Ранее в России оценили инициативу Минздрава о возложении функций врача на фельдшеров.