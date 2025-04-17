В России оценили инициативу Минздрава о возложении функций врача на фельдшеров

В России с сентября средний медперсонал сможет замещать врачей при их отсутствии – соответствующий документ утвердил Минздрав РФ. В целом это логическое решение на фоне острой нехватки врачей, однако нужно учитывать, что дефицит фельдшеров и медсестер еще больше. Так инициативу в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал президент Лиги защиты врачей, член правления международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Семен Гальперин.

Сегодня зачастую врачи выполняют множество сопутствующих функций – таких, как ведение огромного количества документов одновременно при приеме пациента, напомнил специалист. По его словам, в мире является нормальной практика, когда при болезни человек сначала посещает медсестру, которая описывает жалобы, избавляя доктора от писанины.

На этом фоне решение о привлечении фельдшеров, акушеров и медсестер к работе врачей – это логичное продолжение реформы здравоохранения, которая за последние 15 лет привела к дефициту медработников, заявил Гальперин.

«Напомню, что дефицит среднего медперсонала превышает дефицит врачей, поэтому непонятно, откуда будут браться эти часы фельдшеров или медсестер, которые должны будут выполнять врачебную работу – неясно», — констатировал он.

Сегодня в некоторых регионах, особенно расположенных за Уралом, есть такие населенные пункты, где медицины уже «не стало», и решить проблему за счет перекладывания функций задач на медработников проблему не решить, заключил Гальперин.

Напомним, Минздрав прописал порядок возложения на фельдшеров и акушеров частичных функций лечащего врача, включая назначение и выдачу наркотических лекарственных средств. В приказе подчеркивается, что фельдшер или акушер смогут взять на себя функции лечащего врача в случае неукомплектованности или недостаточной укомплектованности поликлиники врачами или в случае их временного отсутствия. Отдельные функции врача также могут возложить на фельдшера и без наличия объективных причин по приказу руководителя медорганизации. Контролировать работу такого медработника тоже будет главврач.

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