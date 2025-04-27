Министр прокомментировал переход лесных пожаров с Украины в Белоруссию

Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик заявил, что беспокойство вызывает распространение трансграничных лесных пожаров с территории Украины, не исключил поджог. Об этом сообщает «Беларусь 1».

По его словам, пожар, произошедший на прошлой неделе, не является случайным. Министр считает, что в лесной экосистеме не может произойти фронт огня площадью в 1,5 км.

Кулик рассказал, что были усилены пожарные расчеты вдоль границ.

7 апреля в шести районах республики Бурятия и в городе Улан-Удэ загорелся лес на площади 369,9 гектара. Причиной пожаров стали весенний пал и неосторожное обращение с огнем. В тушении огня принимают участие 268 человек и 51 единица лесопожарной техники.

До этого ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что пережитая климатическая катастрофа — например, разрушительный лесной пожар — может оказывать долговременное воздействие на когнитивные функции человека. Работа основана на изучении последствий одного из самых разрушительных пожаров в истории США — Camp Fire 2018 года в Северной Калифорнии.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.