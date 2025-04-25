Австралиец попал в больницу после драки с кенгуру

LADBible: в Австралии кенгуру напал на мужчину и избил его

В Австралии мужчина попал в больницу после того, как его избил кенгуру, пишет LADBible.

Австралийский фермер Адриан Сток рассказал, что нападение случилось на его территории в Бунгавалбине, штат Новый Южный Уэльс. По словам мужчины, инцидент произошел, когда его три собаки – терфилд-терьер, родезийский риджбек и арабский бульдог – начали преследовать крупного кенгуру.

Сток, проживающий на ферме более 35 лет, попытался вмешаться, чтобы защитить как собак, так и дикое животное. Однако кенгуру, загнанный в угол на мелководье, воспринял человека как угрозу и атаковал.

«Он схватил меня за голову передними лапами, пнул в живот и повалил на землю», — вспоминает фермер.

Чтобы остановить схватку, Сток воспользовался тростью, которую одолжил у проезжавшего мимо мужчины. Понадобилось около пяти минут, чтобы оттащить разъярённых собак и отпустить кенгуру. К тому моменту оба – и человек, и животное – были полностью измотаны.

После нападения у Стока обнаружили множественные порезы на голове и длинную царапину на животе. Местный врач обработал раны, наложил швы и сделал прививку от столбняка.

«Шрамы останутся на всю жизнь. Особенно глубокая была рана на животе — около 30 сантиметров», — добавил Адриан.

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