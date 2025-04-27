Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка за 1,1 млн рублей

На торгах в Петербурге загранпаспорт Жириновского продали за 1,1 млн рублей
close
Северный аукционный дом

В Санкт-Петербурге заграничный паспорт основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского продали на торгах за 1,1 млн руб. Об этом сообщает «Северный аукционный дом».

По его данным, начальная цена лота составляла 100 тыс. руб.

Политик пользовался документом в период с 1992 по 1997 год. В паспорте есть штампы пограничной службы, личные визы Жириновского и его автограф. Несмотря на «следы бытования», документ находится в хорошем состоянии.

В марте ЛДПР подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Жириновский» и «Жириновский навсегда». Партия претендует на право использования этих брендов в широком спектре сфер, включая производство алкогольной и табачной продукции, одежды, обуви и сувенирной продукции, розничную торговлю, рекламу и электронную коммерцию.

Ранее дочь Жириновского обнародовала его «тайное пророчество» о России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами