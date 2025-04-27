Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка за 1,1 млн рублей

На торгах в Петербурге загранпаспорт Жириновского продали за 1,1 млн рублей

В Санкт-Петербурге заграничный паспорт основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского продали на торгах за 1,1 млн руб. Об этом сообщает «Северный аукционный дом».

По его данным, начальная цена лота составляла 100 тыс. руб.

Политик пользовался документом в период с 1992 по 1997 год. В паспорте есть штампы пограничной службы, личные визы Жириновского и его автограф. Несмотря на «следы бытования», документ находится в хорошем состоянии.

В марте ЛДПР подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Жириновский» и «Жириновский навсегда». Партия претендует на право использования этих брендов в широком спектре сфер, включая производство алкогольной и табачной продукции, одежды, обуви и сувенирной продукции, розничную торговлю, рекламу и электронную коммерцию.

Ранее дочь Жириновского обнародовала его «тайное пророчество» о России и США.