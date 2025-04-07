Дочь Жириновского обнародовала его «тайное пророчество» о России и США

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский оставил «тайное пророчество», касающееся отношений России и США. Об этом рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, ее слова приводит «Царьград».

По словам Анастасии, ее отец сделал прогноз в начале нулевых, когда к власти в США пришел Джордж Буш – младший. Российский либерал-демократ считал, что американский президент хотел причинить вред России.

«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну», — поделилась подробностями Боцан-Харченко.

Она уточнила, что эти слова Жириновский произнес в кругу семьи, поэтому о его пророчестве знали только близкие люди.

До этого было найдено предсказание Жириновского о конфликте президента США Дональда Трампа с Евросоюзом. Политик спрогнозировал, что глава Белого дома поссорится с европейцами ради выгоды своей страны. По словам Жириновского, в это время ЕС будет пребывать в растерянности, не понимая, что делать дальше.

Ранее стало известно предсказание Жириновского на 2025 год.