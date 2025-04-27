Обвиняемый в убийстве генерала Москалика арестован

Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде одного месяца и 30 суток ареста. Кузину вменяется совершение террористического акта, а также незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.

До этого сообщалось, что генерала Москалика похоронят 29 апреля на военном мемориале в Подмосковье.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб генерал Москалик.

Подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля, он пытался скрыться за границей. Мужчина является уроженцем Сумской области Украины. Он получил гражданство РФ в 2023 году. После задержания Кузин подробно рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько Кузину пообещали за убийство Москалика.