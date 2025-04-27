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МЧС показало, как авиация тушит 140 гектаров горящего леса в Забайкалье

В Забайкалье авиация МЧС тушит 140 гектаров горящего леса

В Забайкалье к тушению пожаров привлекли авиацию МЧС. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что привлечь к тушению огня самолеты Ил-76 распорядился глава МЧС России Александр Куренков.

В МЧС рассказали, что 27 апреля авиация за четыре слива сбросила 168 тыс. л воды на 140 га, которые горят недалеко от села Елизаветино. Для заправки самолетов задействовали пожарные автоцистерны. В ведомстве подчеркнули, что угрозу распространения огня на село удалось предотвратить.

23 апреля в Забайкальском крае для стабилизации ситуации ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров. По данным местных властей, тогда в регионе действовали 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га. Одно возгорание было локализовано на площади в 500 га. Всего к борьбе с огнем в лесах привлекли 1 365 человек и 123 единицы техники.

Ранее в Забайкалье родители начали отправлять детей поджигать траву в полях.

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