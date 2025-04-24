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В Забайкалье родители начали отправлять детей поджигать траву в полях

«Подъем»: родители начали отправлять детей поджигать траву в Забайкалье
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Wikimedia Commons

Жители Забайкальского края начали отправлять своих детей в поля поджигать траву, поскольку сами боятся уголовной ответственности. Об этом изданию «Подъем» заявила детский омбудсмен Наталия Эпова, комментируя инициативу региональных властей лишать родительских прав за детские поджоги.

«У населения имеется предубеждение, что если поджечь старую сухую траву, земля прогреется и новая трава вырастет быстрее, поля позеленеют и будет корм для сельскохозяйственных животных», — заявила собеседница издания.

Омбудсмен добавила, что некоторые родители, понимая, что за поджог травы им грозит ответственность вплоть до уголовной, поджигать траву отправляют детей. За это им грозит намного менее суровое наказание — можно отделаться предупреждением или штрафом 500 рублей за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», напомнила Эпова.

Накануне МЧС по Забайкальскому краю сообщило, что в регионе ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров. По данным региональных властей, на данный момент в Забайкалье действуют 45 лесных пожаров на площади 192 тысяч га. Всего в тушении огня задействованы более 1,3 тысячи человек и 123 единицы техники.

22 апреля стало известно, что глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку огнеборцев в Забайкальский край, где наблюдается сложная ситуация с природными пожарами.

Ранее пенсионер устроил ландшафтный пожар, чтобы сжечь клещей.

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