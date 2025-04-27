В Подмосковье началась метель

В подмосковных Раменском и Жуковском началась метель на фоне ветра и дождя

В подмосковных городах Раменское и Жуковский началась метель. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Снегопад сопровождался сильными ветрами и дождем, однако из-за температуры выше нуля закрепиться снежный покров не смог.

26 апреля на юге российской столицы выпал снег. Воздух в некоторых районах города прогрелся всего до 3°C, а на кадрах, опубликованных Telegram-каналами, можно было увидеть мелкие хлопья.

До этого синоптик Роман Вильфанд сообщил, что две трети России все еще покрыты снегом.

Вильфанд также предупредил, что период холодной погоды на европейской территории РФ захватит начало майских праздников. По словам синоптика, температура на всей европейской части России в начале мая будет ниже нормы и лишь в конце первой половины праздников температура начнет возвращаться к обычным для мая значениям.

Ранее россиянам назвали способы защиты растений от заморозков.