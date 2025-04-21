«Задымлять и греть»: россиянам назвали способы защиты растений от стресса

Из-за неподходящих условий растения могут испытывать стресс, сбрасывая цветы и оставляя владельцев без плодов. Среди таких факторов стресса выделяют неподходящий полив, влажность воздуха, подкормку, освещение, но наиболее часто основной причиной становятся заморозки. Заботливые дачники могут помочь своим растениям и согреть их, рассказал «Пятому каналу» доцент кафедры физиологии растений Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, кандидат биологических наук Александр Анисимов.

Отклонения от нормальных условий, к которым привыкло растение, так или иначе будут провоцировать стрессовую ситуацию. Для средней полосы России особенно характерны внезапные заморозки, которые по климатической норме могут обрушиться и в середине июня, когда растения уже вовсю цветут, отметил эксперт.

Он напомнил о заморозках во второй половине апреля в этом году, из-за которых в столичном регионе пострадали не только декоративные, но и плодовые растения. А в более южных регионах под удар попали сливы и вишни, из-за чего возникла угроза дефицита урожая.

При желании дачники могут защитить растения на своих участках от небольших заморозков, обратил внимание Анисимов.

«Эффективней всего будет чем-то его укрыть. Но это получится сделать, если растение совсем небольшое. А вот высокорослые яблони или груши так спасти не выйдет», — отметил он.

Он назвал одним из эффективных способов задымление, при котором деревья согреваются с помощью покрывающего их крону дыма. Добиться этого можно, к примеру, за счет сжигания прошлогодней листвы рядом с плодовыми.

Кроме того, можно поливать землю и наземную часть растения, за счет чего будет образовываться водяная пленка. А вот подрезка пожелтевших листьев никак не поможет – это помогает убрать симптомы, но не причины стресса, а в конечном итоге такой подход грозит растению гибелью, предупредил специалист.

Лучшим способом поддержки растений Анисимов назвал обеспечение им подходящих условий по температуре, свету, влажности и подкормке.

До этого американские ученые создали пластырь для растений, который быстро выявляет стресс из-за вредителей, засухи, инфекций или перепадов температур. Устройство измеряет уровень перекиси водорода — ключевого маркера состояния растительности. Разработка поможет фермерам оперативно реагировать на проблемы, такие как болезни или засуха, и принимать меры для защиты урожая.

Ранее агроэксперт оценил последствия обрушившихся на юг России заморозков.