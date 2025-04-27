В районе поселка Дунай Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с поездом. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура на своем сайте.

Автомобиль выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал. В результате инцидента никто не пострадал, задержка поездов после него составила всего 10 минут. Одной из причин относительно благоприятного разрешения инцидента стало то, что машинист вовремя применил рычаг экстренного торможения.

В Ленинград-Финляндской прокуратуре начали проверку, которая поможет выяснить, соблюдались ли правила безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого в Забайкальском крае поезд протаранил выехавший на переезд автомобиль.

Инцидент произошел на переезде станции Мирная в Оловяннинском районе. По предварительной информации, автомобиль марки Toyota столкнулся с локомотивом. На кадрах с места инцидента заметно, что легковая машина выехала на переезд, где в нее врезался состав. В результате автомобиль получил серьезные повреждения.

Ранее поезд протаранил легковой автомобиль во Владикавказе.