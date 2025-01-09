В Забайкальском крае поезд протаранил выехавший на переезд автомобиль

В Забайкальском крае два человека не выжили в аварии с поездом и автомобилем

В Забайкалье произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на переезде станции Мирная в Оловяннинском районе. По предварительной информации, автомобиль марки Toyota столкнулся с локомотивом.

На кадрах с места инцидента заметно, что легковая машина выехала на переезд, где в нее врезался состав. В результате автомобиль получил серьезные повреждения.

Всего в иномарке находились три человека. Двоих спасти не удалось, одного направили в медицинское учреждение.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники полиции.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало поведение водителя машины. Мужчина выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист затормозил, но аварии избежать не удалось.

В прокуратуре начали проверку, которая поможет выяснить, соблюдались ли правила эксплуатации транспорта.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.