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В Забайкальском крае поезд протаранил выехавший на переезд автомобиль

В Забайкальском крае два человека не выжили в аварии с поездом и автомобилем
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Госавтоинспекция Забайкалья

В Забайкалье произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на переезде станции Мирная в Оловяннинском районе. По предварительной информации, автомобиль марки Toyota столкнулся с локомотивом.

На кадрах с места инцидента заметно, что легковая машина выехала на переезд, где в нее врезался состав. В результате автомобиль получил серьезные повреждения.

Всего в иномарке находились три человека. Двоих спасти не удалось, одного направили в медицинское учреждение.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники полиции.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало поведение водителя машины. Мужчина выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист затормозил, но аварии избежать не удалось.

В прокуратуре начали проверку, которая поможет выяснить, соблюдались ли правила эксплуатации транспорта.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.

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