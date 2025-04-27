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Лох снова остался без знака

В селе Лох в Саратовской области снова украли дорожный знак
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Telegram-канал «СЕЛО ЛОХ | Людей Объединяет Хорошее»

В Новобурасском районе Саратовской области снова украли дорожный знак на въезде в населенный пункт Лох. Об этом сообщается в Telegram-канале «Село Лох».

«Очередной знак — всё», — говорится в сообщении.

На опубликованном фото видны только две стойки от дорожного знака.

Табличку с названием села регулярно воруют. В прошлом году она провисела рекордное количество дней — 140.

1 октября прошлого года также сообщалось о воровстве таблички. В последний раз табличку прикрутили 12 болтами, однакоn это не помогло.

Глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев рассказал «Газете.Ru», что жители села Лох гордятся этим названием — оно давно стало туристическим брендом. По его мнению, фракция «Новые люди» предложила запретить использовать «оскорбительные» названия населенных пунктов, потому что им «заняться просто нечем».

Ранее глава села Шалава предложил депутатам улучшить жизнь деревни, а не запрещать ее название.

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