Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области украли дорожный указатель села Лох

Дорожный указатель села Лох украли в Саратовской области

close
VK

В селе Лох Новобурасского района Саратовской области украли дорожный указатель, на котором было написано название населенного пункта. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на местного жителя, который написал об этом в социальных сетях.

По его данным, это уже не первый подобный случай. В последний раз табличку прикрутили 12 болтами, однако, это не помогло. Он уточнил, что до похищения табличка продержалась 92 дня.

«Пробуем продавать сувенирные таблички в магазине и в Мельничном доме, ажиотажа вокруг них пока нет», — уточнил местный житель.

В конце сентября сообщалось, что в России выявили кражу 4459 подарочных сертификатов «Детского мира». По версии следствия, злоумышленники с помощью компьютерных программ подобрали коды к предоплаченным подарочным картам и сертификатам «Детского мира», получив на них права.

Уголовное дело по данному факту расследует Следственный комитет. В действиях злоумышленников усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (часть 4 статьи 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (часть 2 статьи 273 УК РФ).

Ранее стало известно, что из парка птиц в российском регионе украли двух кенгурят.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами