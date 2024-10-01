В Саратовской области украли дорожный указатель села Лох

В селе Лох Новобурасского района Саратовской области украли дорожный указатель, на котором было написано название населенного пункта. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на местного жителя, который написал об этом в социальных сетях.

По его данным, это уже не первый подобный случай. В последний раз табличку прикрутили 12 болтами, однако, это не помогло. Он уточнил, что до похищения табличка продержалась 92 дня.

«Пробуем продавать сувенирные таблички в магазине и в Мельничном доме, ажиотажа вокруг них пока нет», — уточнил местный житель.

В конце сентября сообщалось, что в России выявили кражу 4459 подарочных сертификатов «Детского мира». По версии следствия, злоумышленники с помощью компьютерных программ подобрали коды к предоплаченным подарочным картам и сертификатам «Детского мира», получив на них права.

Уголовное дело по данному факту расследует Следственный комитет. В действиях злоумышленников усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (часть 4 статьи 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (часть 2 статьи 273 УК РФ).

Ранее стало известно, что из парка птиц в российском регионе украли двух кенгурят.