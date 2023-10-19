Глава Шалавы предложил депутатам улучшить жизнь деревни, а не запрещать ее название

Никто из жителей деревни Шалава в Ярославской области не жаловался на название и не предлагал ее переименовать, заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов. Так он прокомментировал инициативу фракции «Новые люди» запретить использовать оскорбительные названия населенных пунктов. Деревня Шалава упоминается в законопроекте наряду с деревнями Лох, Мусорка, Пуково и Попки.

«В первую очередь нужно опираться на мнение жителей, а не на чье-то субъективное мнение. На данный момент ни жалоб на переименование, ни недовольства названием своей деревни от жителей не слышал. В том числе и каких-то усмешек из соседних деревень. Иногда название вызывает улыбку у кого-то, кто впервые сталкивается, но не более. У нас разные деревни есть. Нужно, наверное, все-таки отталкиваться от исторической составляющей. Эта деревня не вчера была названа. Я думаю, не в честь чьего-либо поведения или социальной позиции. У нас есть село Горе-Грязь, допустим. Старинное, тысяча семьсот какого-то года, и вроде как сама Екатерина, застряв там, назвала так этот населенный пункт. Поэтому нужно смотреть на историческую составляющую», — сказал Водопьянов.

Сейчас в деревне Шалава живет 81 человек и с каждым годом население только уменьшается. По словам главы поселения, дело не в боязни «подвергаться травле» из-за «оскорбительного названия» деревни, как заявляют авторы законопроекта, а в отсутствии инфраструктуры и дорог.

«Травли никакой нет. Депутатам нужно спуститься на землю. Я такого не слышал. А вот одной из причин, почему люди не выбирают для проживания такие населенные пункты — это как раз отсутствие инфраструктуры, дорог, медпунктов, аптек. Это, в первую очередь, — комфорт. Я бы посоветовал любым депутатам любых фракций и объединений все-таки обращать внимание на качество жизни таких населенных пунктов, на их финансирование, потому что у нас в основном идут проблемы из-за ежегодного недофинансирования, а не от названий», — констатировал Водопьянов.

В четверг, 19 октября, представители фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населенных пунктов. Если закон примут, то под угрозой переименования может оказаться село Лох в Саратовской области. В пояснительной записке также упоминаются село Антилохово в Ивановской области, деревня Шалава в Ярославской области, деревня Пуково в Тверской области, село Мусорка в Самарской области, деревни Бухалово в Ярославской, Тверской и Архангельской областях, деревня Попки в Псковской области.

По мнению авторов законопроекта, жители этих населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям из-за названий, а родители родившихся там детей стараются сделать так, чтобы у их ребенка в паспорте был указан другой адрес рождения и регистрации.

Ранее партия «Новые люди» предложила запретить детям смартфоны в школах.